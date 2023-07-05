教育储蓄和经济援助明年扩大 35万学生受惠

为了让本地小学生到大学先修班的学生都负担得起教育费，教育部将从明年1月1日起，扩大教育储蓄计划和经济援助计划，以涵盖政府学校和政府辅助学校所收取的所有杂费。约35万名学生可从这项调整中受惠。

教育部星期三（7月5日）发文告说，政府学校和政府辅助学校目前向学生收取标准杂费（standard miscellaneous fees）和附加杂费（second-tier miscellaneous fees），来支付学生的教材和课程费用。标准杂费由当局制定，附加杂费的数额则由学校决定。

目前，教育储蓄户头的款项只能用来支付附加杂费。受惠于教育部经济援助计划的学生也只能免付学费和基本杂费，附加杂费则可用教育储蓄户头的款项支付。

为加强对本地学生的经济援助，教育部从明年起，调整教育储蓄计划和经济援助计划，以涵盖所有学校杂费。

在这项调整下，当局预计每年额外拨出380万元，让约4万名加入经济援助计划的学生无须支付学费和所有杂费。另有31万名不在经济援助计划下的学生，也能从明年起动用教育储蓄户头的款项，支付所有杂费。这有助减轻家长每年所需支付的教育费，这类开销可介于78元至162元不等。

另外，从明年起，基本杂费和附加杂费也将合并为单一的杂费收费，这个单一的收费会是两项不同杂费的综合。

目前使用其它方式支付附加杂费的家长，若想用教育储蓄户头的款项支付合并后的杂费，可上网提交相关表格。