短短一个月 假冒朋友电话骗案再骗至少180万元

才短短一个月，假冒朋友的电话诈骗案又再骗走至少180万元，警方吁请民众提高警惕，预防新诈骗手法。

《联合早报》6月9日报道，在今年首五个月，假冒朋友的电话骗案一再发生，被骗子卷走的钱已达1020万元。报道出街不到一个月，警方于星期三（7月5日）发文告更新数据，今年1月至今已有至少3718人误坠假冒朋友电话骗局，总损失金额至少为1200万元。

这也意味着，单在6月份，误信“朋友”的受害者又被骗走了180万元。

警方再次在文告中提醒公众，最新的手法是取得受害者的信任后，诱导受害者点击链接，要求他们帮忙完成一些简单事项，如代购家具、预订餐馆位子、追踪丢失的手机等。受害者点击链接后，恶意软件随即就侵入受害者手机，骗子就能盗取资料并转走款项。

受害者点击链接后，恶意软件就侵入受害者手机，盗取资料并转走款项。（警方提供）

根据警方文告的内容，在假冒朋友电话骗案中，受害者会收到未知号码的短信或者电话，对方会称自己是朋友或熟人，要求受害者猜测对方的真实身份。受害者不疑有诈，一般会按对方的声线“对号入座”叫出自己朋友的名字，骗子这时便会以该朋友自居，使尽各种手段套话博取信任，接着再借口要偿还贷款、丢失手机，或急需款项以渡过难关，让受害者帮忙转钱。

警方强调，公众不应从第三方网站或来路不明的网站下载手机应用，因为这可能会导致手机被安装恶意软件（malware）。当局也说，欲知更多关于在安卓设备下载ScamShield的资料，公众可上https://www.scamshield.org.sg/setup-guide/查询。

如果有任何与这类罪行相关的情报，或者怀疑自己遇上骗子，公众可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness，提供线索，所有资料都将保密。