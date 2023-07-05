【国会】年长组屋居民未装断路器 建屋局将协助

建屋发展局已挨家挨户检查绝大多数在1985年7月之前，建成的一房式和二房式组屋单位，并为有需要的居民安装漏电断路器。

至于还没检查的少数组屋单位，建屋局将另行安排，并与基层领袖合作，协助有需要的年长居民。

建屋局和能源市场管理局今年5月发文告说，从今年7月1日起，所有在1985年7月之前建成的住家单位包括政府组屋、私人有地住宅及公寓，都须安装漏电断路器（residual current circuit breaker）。屋主有两年宽限期安装。安装断路器可保障住家用电安全，以及防止漏电引发的火患。1985年7月以后建成的组屋，都已安装漏电断路器。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，星期三（7月5日）在国会回答议员陈慧玲（东海岸集选区）的相关提问时指出，1985年7月之前建成的组屋单位共有38万2000个，不过大多数都已安装漏电断路器。以当中的6000多个二房式单位为例，建屋局人员上门访问其中4400个后发现，只有95个未安装漏电断路器。

安装漏电断路器的费用为500元，一房式和二房式单位的安装费由政府承担。至于三房式及以上单位，政府会根据屋型承担最高95%费用，屋主预计要承担介于25元至62元5角的费用。

建屋局和能源局会以本地四个官方语言发出通知信，有需要的屋主可以拨电1800-2255432向建屋局，或68358000向能源局查询。