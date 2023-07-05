青年谎称有夜店门票 骗21人7055元当赌本

发现多人抢购夜店活动入门票，青年借机行骗以便“赚回”网上赌博输掉的约1万元，在网购平台谎称有入门票，骗了至少21人共7055元。

目前仍是理工学院生的陈春祥（19岁，音译）面对22项控状，包括21项欺骗罪和一项鲁莽行为罪。他星期三（7月5日）早上承认其中六项罪行，余项交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，被告非法在网上赌博，前后输了约1万元。去年7月，他发现多人在抢购夜店Marquee的一场活动入门票，因此盘算着要借此捞一笔，以便能“赚回”输掉的钱。

案情揭露，被告在Telegram上称自己是夜店职员，还宣传自己手上有入门票，称自己是“Adam Sim”，让有意购票者私讯他。

当收到私讯时，他就谎称入门票价格介于70元到90元之间，但实际上他根本没有入门票。

为了避免被侦查，被告还让受害人将钱转入非法网上赌博经营者的账号，要为自己的赌博账号充值。当经营者说不能这么做时，他就购买了三个银行账号，再通过这些银行账号收到的钱，为自己的赌博账号充值。

被告得逞后，便删除Telegram账号，完全失联。

他在2022年7月30日到8月5日之间，共骗了21人的7055元。

被告已做出3566元的赔偿，并同意当局用他银行户头内仅剩的849元赔偿受害者。

法官下令让被告接受缓刑监视的评估，展期至8月16日下判。