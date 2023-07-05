调查：即使未面临直接威胁 逾九成公众支持强制国民服役

一项调查显示，逾九成本地公众认为，即使新加坡没有面对直接的威胁，他们也会支持强制的国民服役制度。绝大多数公众认同国民服役对国防的重要性，但只有约七成受访者认为，国民服役是学习就业技能的重要途径。

李光耀公共政策学院新加坡政策研究所于去年7月至11月，针对1002名新加坡公民和永久居民展开全国抽样调查、焦点小组讨论以及个人访谈，旨在加强了解公众对于国民服役作为一种制度（institution）和一种生活经历（lived experiences）的看法，从而改善国民服役的体验。

调查发现，93%的受访者认为，即使新加坡并未面临直接威胁，他们仍会支持强制的国民服役；88%的受访者认为，即使国民服役是非强制的，他们也会鼓励亲友服役。

受访的国民服役人员也普遍认为，他们参加国民服役得到了家人和雇主的支持，比率分别高达96%和95%。

2013年，新加坡政策研究所也曾接受强化国民服役委员会的委托，进行了一项类似的独立调查。

国民服役对我国仍重要比率激增 或因近期地缘政治紧张局势加剧有关

在2013年，有33%的受访者“强烈同意”，国民服役对于新加坡的未来仍是重要的；这个比率在2022年猛增至57%。研究人员认为，这可能与俄乌战争等近期地缘政治紧张局势加剧有关。

然而，在通过国民服役学习对就业有用的技能方面，认为重要的受访者比率从2013年的82%下降到去年的71%。

许多焦点小组讨论的参与者指出，国民服役应纳入更多非军事训练。也有参与讨论者指出，人们在提升技能和终身学习方面的压力越来越大，有时参加国民服役可能意味着要在教育、职业发展和收入潜力等方面作出权衡。

调查也显示，不论是2013年还是2022年，对于训练安全表示有信心的国民服役人员比率都高达94%，表示“强烈同意”者则从2013年的15%增加八个百分点至23%。