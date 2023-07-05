本地股市星期三下跌0.57%

美国隔夜股市因为独立纪念日假期休市，亚洲股市在中国新出炉经济数据不佳的情况下，星期三（7月5日）全线下跌。新加坡海峡时报指数下跌0.57%或18.39点，闭市报3185.38点。

中国6月份服务业采购经理指数是53.9，比市场预期56.2低许多。数据显示了中国失去疫情后复苏的势头，商业活动和新订单的扩张速度减慢，因此压制了投资者承担风险的胃口。

亚太股市中，香港股市跌得最重，退低1.57%，深圳和上海股市则分别损失0.84%和0.69%。首尔和台湾股市退低0.55%和0.49%，悉尼股市跌0.35%，而东京股市在亚太地区中的跌幅最小，下滑0.25%。

海指全天的交易量达11亿3000万股，交易额7亿6060万元，上升股228只，下跌股288只。

海指成份股跌多升少，只有六只收高，其它24只成份股都下跌。

表现最好的是扬子江船业（Yangzijiang shipbuilding），上扬2.08%至1.47元，城市发展（CDL）起1.63%至6.88元，海庭（Seatrium）升1.61%至0.13元。

下跌幅度大的成份股有DFI零售集团，下挫3%至2.59美元，皇胜酿酒（Emperador）滑落1.94%，收市报0.51元，而泰国酿酒（Thai Beverage）的跌幅达1.72%，收报0.57元。