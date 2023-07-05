出动21架军机 空军国庆表演更盛大壮观

我国空军部队将在今年的国庆庆典为公众带来更壮观的空中表演，出动多达21架军机，数量是2018年以来最多的。H225M中型直升机也将在表演中首次亮相。

今年恰逢新加坡空军成立55周年，国庆庆典的飞行表演规模比往年大，空军的21架军机将为观众带来高潮迭起的表演，包括双机高速转弯（dual high G turn）、交叉转弯（cross turn）以及直线向上冲刺（vertical climb）等高难度动作。

迈入第四个年头的国旗致敬环节（Fly Our Flag），将在国庆日当天傍晚5时30分至6时30分进行，两架悬挂巨型国旗的CH-47SD型契努克直升机，各由两架AH-64D阿帕奇攻击直升机伴飞，分别按照东、西两条路线，将巨型国旗带进邻里。

东线经过的邻里包括：义顺、大巴窑、盛港、榜鹅、巴西立、淡滨尼和马林百列；西线经过的地区则有：武吉班让、兀兰、蔡厝港、裕廊和西海岸。

为庆祝空军55岁生日 将呈献更大规模环岛飞行

为庆祝空军55岁生日（简称“空军55”），空军将呈献规模更大的环岛飞行环节，由一架A330型智能多用途添油运输机（MRTT）打头阵，带领六架组成三角队形的F-16D+型战斗机，以及跟随其后的三架组成“V”字队形的F-15SG型战斗机，一起飞越邻里上空。

空军还将派出五架F-16D+战机在政府大厦前大草场上空，列成“星花绽放”（bomb burst）队形。紧接着，三架F-15SG战机会飞越大草场上空，向国家致敬。

空军还将在固定翼编队飞行中，安排一架MRTT与四架F-16D+战机登场。在直升机编队飞行中，一架CH-47F型契努克直升机将与两架H225M直升机以“V”字队形登场，这两款也是空军最新配备的直升机型号。

国旗致敬环节和环岛飞行环节，也将出现在7月29日的第二场国庆预演。

国庆庆典飞行表演委员会主席兼战斗机团团长洪启兴上校在接受媒体采访时答复《联合早报》说，希望通过一系列飞行表演，向新加坡人展示空军这些年的转变，以及保卫新加坡的力量。

副总理兼财政部长黄循财星期三（7月5日）走访三巴旺空军基地，向参与人员了解庆典准备工作。