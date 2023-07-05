【国会】穆仁理：虽在单选区当选 但两度种族身份被政治化

印族议员穆仁理2020年在武吉巴督单选区寻求连任时，竞选传单遭人涂鸦，以凸显他的印族身份，还被写上“死”字。他2015年在阿裕尼集选区竞选时，则没有遭遇类似将种族身份政治化的事。

新加坡前进党提出废止集选区制度动议，人民行动党议员穆仁理星期三（7月5日）在国会参与辩论时说，他能够两度以少数种族身份当选武吉巴督区议员，无疑是人生中的高光时刻。一些人可能因此认为，既然少数种族候选人能赢得华人占多数的单选区，我国就不需要集选区制度。

穆仁理说：“他们可能引用（国务资政兼社会政策统筹部长）尚达曼为例，他两次带领团队在大选中获得集选区中的最高支持率。他们可能会说，选民是公正的，可以超越种族，而我们应该尊重这一点。”

穆仁理认为，选民确实是公正的，但现实政治（realpolitik）仍在上演，他两次在武吉巴督竞选，都遇到有人企图把他的种族身份政治化，幸好都失败。

2016年武吉巴督补选中，区内一度流传要华族选民按种族投票的网上言论和私下议论，情况令人担忧，以致身为行动党秘书长的李显龙总理必须发声。

2020年全国大选竞选中，穆仁理继续遇到有人将他的种族身份政治化的问题，包括在他的竞选传单上涂鸦。他说：“这些涂鸦是为了让我更加是‘印度人’，仿佛我的名字和肤色还不够明显。”

竞选传单上，他的胸部和双手也被写上中文的“死”字。穆仁理因此曾在2020大选后的国会开幕上说，从政者都必须长出犀牛般的厚皮和狮子般的强大心脏。

然而，他2015年在阿裕尼集选区参选时，没有看到类似将种族身份政治化的企图。穆仁理认为这是因为他是作为集选区团队的一份子竞选。“当参选政党在各自团队中都派出少数种族候选人时，任何人都很难在选举期间利用种族生事。”

穆仁理说，这是因为集选区团队形成了一个保护层，可以抵御来自任何地方和针对任何种族任何人的种族攻击。

穆仁理是集选区制度自1988年实施以来，行动党在单选区派出的第二位少数种族候选人。第一位是前榜鹅东单选区议员柏默。穆仁理在2016年武吉巴督补选中，以61.23%的得票率击败新加坡民主党秘书长徐顺全当选，2020年全国大选中再次对垒徐顺全，以54.80%的得票率成功连任。