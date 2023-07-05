【国会】国会领袖要求前进党秘书长道歉并删除脸书视频

新加坡前进党星期二（7月4日）深夜在脸书上传视频，摘录国会星期一（3日）讨论黑白洋房事件的过程。国会领袖英兰妮指出视频给人错误印象，要求身为前进党秘书长的非选区议员梁文辉，就此道歉并撤下视频。

英兰妮是在星期三（5日）的国会上，要求指正梁文辉的违规行为。

前进党上传的视频是国会星期一针对莱道路（Ridout Road）四则部长声明进行澄清和提问的片段。视频附上的说明写道：“在一些被网上评论者称为另一个‘sia suay’（福建或潮州话，‘丢脸’的意思）时刻。前进党的梁文辉和潘群勤会在这里尽一切可能，确保可听见人民的声音。”

英兰妮指出，这段视频会让人对国会中发生的事有错误的印象，包括副议长迪舒沙不顾梁文辉的反对，拒绝让议员进行辩论，导致议员无法全面讨论议题。

但事实上，部长在发表声明之后议员可提出问题或澄清，只是与动议不同，议员不是参与辩论。英兰妮说部长声明后副议长给予梁文辉许多机会提出澄清，而他也提出了10多个问题，整个澄清环节长达3小时48分钟。

英兰妮也说，视频的内容扭曲副议长的话，并指梁文辉之前已经数次触犯国会议事规则而必须道歉。她认为梁文辉身为前进党秘书长，应对前进党具误导性的贴文和视频负责任和解释，包括删除视频并提出国会可接受的道歉。

对此，梁文辉解释视频是政党发表的意见，他也指出贴文中所提到的“丢脸”并不是在指副议长，而是在指自己，因为曾有公众因他一直在国会尝试提出更多问题而这样形容他。

他也说前进党会在党内讨论后，再向国会发表回应。