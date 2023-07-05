【国会】网络犯罪危害法案三读通过

网络犯罪内容对社会影响甚广且能迅速传播，若不尽早将它扼杀在摇篮里，会有更多受害者遭殃。面对日益复杂的互联网环境，政府日后若发现可疑的网络犯罪活动，可立即发出指示，更快地阻断罪案发生。

国会星期三（7月5日）三读通过网络犯罪危害法案，赋予警方等执法机构权力，发出停止通讯、内容屏蔽、账户限制、网域屏蔽及删除手机应用，共五个指示。

新法令生效后，可及早遏制恐怖主义与危害国安、非法赌博、诈骗，以及性和毒品相关等犯罪活动。当局也会制订一套业务守则（codes of practices），要求指定的服务商遵守，与警方合作打击网络犯罪活动，主动侦测可疑情况及共享资料等。

数名议员参与法案二读辩论时，关注当局执法时是否侵犯个人隐私或钳制言论自由。通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明回应说，政府将在防止罪案和保护隐私间取得平衡，例如这项法案不会要求网络公司提供用户的个人短信，却可向公司发出账户限制指示，停权可疑账户。

她也说，宪法已保障言论自由，但言论需要有合理的界限，否则会对个人或社会造成伤害。

“新法案只适用于网上的内容和活动。一些如煽动对宗教团体的仇恨，在我国则早已构成刑事罪。”

海外网络犯罪活动让执法更艰巨。杨莉明指出，其他国家也面临相同的挑战，新法案虽可对域外网站发出指示，但若网站不愿遵守，政府或会采取进一步行动，包括必要时起诉和发出网域屏蔽指示。

杨莉明说，犯罪团伙有时相当“怕输”，例如事先创建数以千计的空白网站，再找准时机激活，推送并诈骗公众。由于空白网站等准备工作不足以构成犯罪，当局以往束手无策。“面对这样的对手，希望大家能理解我们的反应为何也要‘怕输’且谨慎小心。”