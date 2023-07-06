星期四开盘可关注股票

隔夜三大美股独立日后的首个交易日止涨转跌，投资者下半年的交易情绪出现谨慎。道琼斯工商指数星期三（7月5日）收跌0.38%，报34288.64点；标普500指数跌0.20％，报4446.82点；纳斯达克指数跌0.18%，收于13791.65点。

新加坡海峡时报指数星期三下跌0.57%或18.39点，闭市报3185.38点。海指全天的交易量达11亿3000万股，交易额7亿6060万元，上升股228只，下跌股288只。

亚太区域股市星期四（6日）开盘也全部下跌，东京股市上涨0.84%。悉尼和首尔股市则分别下滑0.64%和0.49%。

星期四可关注的本地股票：

*星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）获得华侨银行（OCBC）提供的4亿1900万元绿色贷款，用于信托再融资、资产提升计划（Asset Enhancement Initiatives）以及加速Tampines One购物中心的脱碳计划等用途。信托星期三闭市报2.16元，跌0.92%.

*大信商用信托（Dasin Retail Trust）宣布，由于信托高管陷入法律纠纷，引起给予信托收购中国商业房地产贷款的多家财团担忧，财团要求信托管理层妥善处理诉讼。财团还要求信托管理层继续聘用FTI Consulting为监督会计师，并让FTI Consultin保管信托的经营账户印章和电子银行密码。而部分贷款财团还要求信托管理层确认最终债务重组条款清单是否为托管管理人所接受。

另外，信托对股东大会和公布全年业绩报告提交的延期申请，未获新加坡交易所批准。金管局要求信托在7月底前召开年度股东大会。信托星期一（3日）盘前要求暂停交易，交易将在星期四恢复。

*速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）闭市后发公告宣布，两家子公司分别获得建造可持续和节能物流设施，以及提供建屋发展局组屋工程预制构件的合同，总额达1亿1870万元，预计不会对截至今年底财年的每股净有形资产和每股盈利有重大影响。公司股价星期三闭市报0.04元，无变动。

*莎姆达拉（Samudera Shipping Line）上月宣布收购的两艘集装箱货船中，一艘已于7月3日交付，预计将于7月12日开始使用。莎姆达拉星期三闭市报0.885元，跌1.67%。

*挑战者科技（Challenger Technologies）星期三晚上透露，收购者DigiTech控股以每股0.6元已掌控公司73.94％股权，收购完成后，挑战者科技将除牌私有化。挑战者科技星期三收报10.6元，股价无变动。