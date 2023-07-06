武吉班让轻轨新预警系统 几秒内侦测坠轨乘客

武吉班让轻轨列车13个车站采用高科技预警系统，可在几秒内侦测误入轨道的乘客，并警示工作人员查证，以及时暂停列车，避免悲剧发生。

名为“iSafe”的系统，借助视频分析技术和精心定位的摄像机，让武吉班让轻轨列车营运控制中心的职员，实时侦测是否有乘客坠入轨道或是离轨道太近。

许连碹博士星期四（7月6日）到武吉班让轻轨列车车厂，了解iSafe的运作。 （关俊威摄）

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期四（7月6日）到武吉班让轻轨列车车厂，了解iSafe的运作。

SMRT指出，选择在武吉班让轻轨列车率先采纳这套系统，是因为这些车站没有月台屏门，只设有固定屏障。

屏障之间的空隙或增加乘客坠入和闯入轨道的风险，系统可为乘客提供多一层安全保障。

武吉班让轻轨列车从去年5月开始陆续在每个车站装置额外八个摄像头和服务器等所须的设备，并于今年6月完成安装。

自本月1日投入运作以来，iSafe系统已侦测到一名入侵轨道者，并交由警方处理。

当有人误入轨道时，系统使用的人工智能视频分析能自动侦测，随后通过警示音和弹窗通知工作人员。

弹窗上除了有事发的截图，还会清楚标记涉事者以便快速识别，同时显示实时监控画面。这将能协助工作人员确认是否真的有入侵情况，在必要时关闭牵引电源暂停列车。

系统也能侦测过于接近轨道的乘客，让控制中心人员保持警惕，及早提醒乘客避开危险区。

系统在测试阶段，入侵检测率高达99.8%。

此前，控制中心的五名职员只能通过人工监控13个车站的闭路电视，来识别任何入侵情况。当局每年会发现大概五个入侵轨道的乘客。

目前，所有武吉班让轻轨列车的车站月台都放上警示牌和播放广播，提醒乘客入侵轨道的危险，以及不要越过黄线。轨道上设有醒目的指示牌，让坠轨的乘客能安全地通过紧急出口回到月台，其他乘客也可在坠轨等紧急情况时，使用紧急按钮暂停列车。