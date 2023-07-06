7月17日起 一般车辆禁右转入兀兰关卡

为了缓解兀兰关卡高架桥的交通拥堵情况，移民与关卡局将禁止一般车辆从兀兰中心路右转进入兀兰关卡。

移民与关卡局星期四（7月6日）在脸书贴文说，7月17日（星期一）开始全天候禁止一般车辆从兀兰中心路（Woodlands Centre Road）右转进入关卡，以缓解兀兰关卡高架桥的拥堵情况，有意通关的驾车者应改道武吉知马快速公路或兀兰路。

7月17日开始全天候禁止一般车辆从兀兰中心路右转进入关卡，以缓解兀兰关卡高架桥的拥堵情况。（移民与关卡局提供）

目前，右转限制只在繁忙时段实施，以缓解兀兰关卡高架桥交通拥堵的情况。当局与陆路交通管理局为了确保车辆更安全地通往关卡，决定全天候永久实施这一限制。修订后的交通规则将有利于公共巴士在繁忙时段进入检查站，车辆将更有秩序地排队进入关卡，减少插队的情况，以提高驾驶者和交通管制人员的安全。

违反交通规则的驾驶者将能面临不超过1000元罚款或监禁不超过三个月，或两者兼施。

多次违规者可能面临不超过2000元罚款或监禁不超过六个月，或两者兼施。

当局也提醒驾车者应遵守交通规则，避免插队及随意转换车道，并配合工作人员的指示。

马西岭议员扎吉哈星期四（6日）在脸书中贴文向居民宣布了相关消息，他也感谢移民与关卡局和陆路交通管理局听取居民的反馈和意见。

扎吉哈表示，过去居民出行时会因兀兰关卡交通阻塞而被延误，这种情况在长周末和学校假期的繁忙时段尤其严重，新举措将缓解交通阻塞和节省居民等候巴士的时间。