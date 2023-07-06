所有上市公司料2025年起须进行气候披露 大型非上市公司2027年起开始

气候披露有助企业应对向低碳经济转型所面对的风险，为它们带来竞争优势。从2025财年开始，本地所有上市公司必须进行气候相关披露，大型非上市公司从2027财年起也须披露。

这是可持续发展报告咨询委员会（Sustainability Reporting Advisory Committee，简称SRAC）提出的气候报告建议。

会计与企业管制局（ACRA）和新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）星期四（7月6日）宣布，就SRAC的建议展开公众咨询。

SRAC要求所有上市公司从2025财年起，根据国际可持续发展准则理事会（International Sustainability Standards Board，简称ISSB）标准的要求进行气候相关披露。每年营收至少达10亿元的大型非上市公司从2027财年起也须披露。共有约1000家公司须遵守最新的气候披露要求。

SRAC将于2027年进行检讨，以强制要求每年营收至少达1亿元的非上市公司在2030财年前进行披露。

目前，上市公司仅须依据“不遵守就须解释”（comply or explain）的原则，在可持续发展报告中提供气候报告。2023财年起，只有金融、农业、食品和林业以及能源行业公司必须进行气候披露，材料和建筑、运输业公司则须从2024财年起披露。