串谋欺骗国家发展部 两商人被控

承包商与分包商串谋欺骗国家发展部，伪造报价单，隐瞒进行所需工程的实际费用，国家发展部因此支付了约26万元的费用。

两名被告分别是Kim Yew Electrical & Sanitary私人有限公司的董事陈家霖（66岁）以及 Trees Trading & Engineering私人有限公司的董事朱江伟（48岁）。

陈家霖面对一项串谋欺骗的控状，朱江伟则面对一项串谋欺骗，以及67项伪造文件的控状，两人在星期四（7月6日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期四发文告说，陈家霖是国家发展部聘用的承包商，负责机电维护的工程；朱江伟则是由承包商聘请，负责大楼工程的分包商。

文告指出，两人涉嫌串谋欺骗国家发展部，隐瞒两人负责进行的工程时所定下的折扣安排。

国家发展部在2016年至2018年期间，在不清楚承包商一直向分包商支付折扣价的情况下，被骗向承包商支付共26万元的费用。

根据合同要求，承包商提供给当局的报价须扣除折扣，但两人却涉嫌向当局隐瞒有关折扣。

另外，朱江伟也被指与员工串谋，假借其他分包商的名义，伪造67份报价单，用这些报价单欺骗国家发展部。

陈家霖和朱江伟的案件，分别展至8月17日和7月27日再过堂。

根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款；根据刑事法典第468节条文，任何人伪造证件作欺骗用途，可被判最长10年监禁和罚款。（人名译音）