本地股市星期四早盘跌0.79%

美联储议息会议纪要显示7月加息的可能增加，加上美国就业市场依旧强劲，导致整体区域股市表现疲软，新加坡海峡时报指数星期四（7月6日）低开低走，截至中午下滑幅度扩大至25.05点或0.79%，报3160.31点。最高点达3185.63点，最低点为3157.48点。

亚太地区股市中，香港大跌3.40%，领跌亚太市场；东京和台湾分别下跌1.70%和1.64%，悉尼、首尔、上海和深圳也全部下滑，跌幅介于0.25%至1.39%。

辉立证券研究分析师麦敏媚接受《联合早报》采访时说，美联储会议纪要显示，6月暂停加息的决定存在分歧，而7月加息的可能性增加，这导致各国股市的避险情绪上升。较低的美国失业率也降低了美联储今年降息的期望。此外，厄尔尼诺现象可能会导致物价继续上扬，不利于亚太各国央行货币宽松政策的实施，对亚洲股市产生了负面影响。

宏利投资管理公司（Manulife Investment Management）亚洲宏观策略主管苏提恩（Sue Trinh）在彭博电视上说：“美联储很难在短期内改变政策基调。在短期内，投资的定位在某种程度上需更具防御性。”

30只海指成份股中，18只下跌，四只上涨，八只持平。

下跌幅度最大的是胜科工业（Sembcorp Ind）和吉宝企业（Keppel Corp），分别滑落5.83％和2.85％，报5.33元和6.48元。

胜科工业的大幅下滑是由于摩根大通（JP Morgan）的一份报告将集团的股票评级定为“减持”。摩根大通认为集团股价约为息税折摊前盈利（EBITDA）的11倍，已超买。报告指出，由于天气转暖、燃料价格上涨、电价上限等原因，会对股价造成负面影响。摩根大通给出的目标价为4.5元。

领涨的是华业集团（UOL）和怡和合发（Jardine C&C），前者起2.47%至6.63元，后者起0.3%至33.78元。

活跃股方面，海庭（Seatrium）和亚细亚集团（ASA Group）居前，成交量分别为6870万股和4505万股，两者股价均无变动。