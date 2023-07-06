客工宿舍超市收赌注 卜基判监罚款

中国籍男子接手堂哥的卜基生意，在客工宿舍内的迷你超市收赌注，从中赚取外块，被判坐牢四个月以及罚款2万1000元。

被告刘伟（37岁）自2010年就在本地一个客工宿舍内的迷你超市工作。

2019年，被告的堂哥介绍他去非法赌博，指从一名男子欧阳建新（48岁）那里拿到网上下注的账号。

同年10月，被告的堂哥回国，被告便接手当上了欧阳建新的卜基。

被告面对四项罪行，包括三项抵触远程赌博法令和一项抵触组织罪案法令的罪行。他星期三（7月5日）承认其中两项，另外两项则交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，被告会在迷你超市向来光顾的客工收赌注，他们可以当面下注或是通过WhatsApp下注。被告之后会将其输入非法下注网站。

每次万字票和多多（TOTO）结果出炉后，被告就会丢掉或删除记录顾客下注的纸张或短信。万字票若买大是一元六角，小是七角，大的号码开出就能赢得4000元，小的开出则能赢3000元。至于多多（TOTO），下注者可以买两个或三个号码，价格介于一元到五元之间。若买的两个号码开出，下注一元可赢65元。

被告从收到的投注额中赚取10%的佣金，若有人赢奖还能额外抽佣5%。被告与欧阳建新或其跑腿都是以现金交易，两人的短信对话也会在对方阅读后被删除。

2019年10月到2020年9月之间，被告共收约2万7200元到4万7800元不等的赌金，从中赚取约2720元到4780元不等。此外，被告也承认期间同时非法收取赛马的赌注。

他于2020年9月7日被捕。（人名音译）