【国会】新报业媒体已着手改善公司治理 资助金若使用不当政府有权终止

新报业媒体已经开始着手改善公司治理，包括委托世界报业和新闻出版总协会审查和建议旗下各类出版物覆盖率的统计方式，通讯及新闻部也已经在2023年3月发放第一笔资助金。

通讯及新闻部兼内政部第二部长杨莉明，星期四（7月6日）在国会答复一系列有关新报业媒体发行数据夸大调查报告的口头询问时也指出，若未来发现公共资金使用不当或出现管理不善的情况，政府将介入并有权终止对新报业媒体的资助。

她说，新报业媒体将从三个方面进行改善，包括按照国际标准报告发行数据、完善交易与定价审批等内部管理程序，以及加强风险管理。

杨莉明说：“新报业媒体已经向通讯及新闻部保证，这些措施将立即落实，并每半年向当局通报最新情况。”

她也介绍，通讯及新闻部与新报业媒体在3月份谈妥的资助协议中，也包含了有关的问责措施，比如要求新报业媒体提交关键绩效指标的具体信息，包括统计方式以及信息来源。

这些指标必须得到当局的批准，新报业媒体不能擅自修改。有关绩效和财务报表，也须由外部独立审计师核实。

杨莉明强调，政府也会进行审计，如果发现严重的不当行为，有权终止对新报业媒体的资助。

通讯及新闻部也会针对协议条款进行中期审查，内容包括关键绩效指标和资助金额，并将新报业媒体解决管理方面的问题的能力纳入考量范围。