【国会】本地主流媒体信任度高 拨款绩效指标包含数码覆盖率和母语

尽管有数十种轻松获取新闻来源的方式，但新加坡受众仍通过本地主流媒体获取值得信赖的新闻内容，调查也发现对新报业媒体所有主要出版物的信任度远高于国际平均。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四（7月6日）在国会答复口头询问时，引述了路透新闻学研究所刚发布的调查报告结果。虽然全球范围内人们对新闻的信任度从去年的42％下滑至今年的40％，但有73％的读者相信《海峡时报》，这比去年高了三个百分点。

杨莉明说，通过优质新闻打造的可信任媒体是重要的公共产品，在假信息和煽色腥新闻充斥的年代尤其不能妥协，这也是政府决定资助新报业媒体的主要理由。

她答复议员苏慧敏（马西岭—油池集选区）的追加提问时也说，新报业媒体同样担心公众对它们的信任度会否因为发行数据夸大而流失。

杨莉明相信，这是新报业媒体决心展开全面彻底调查的一个关键考虑因素，而且调查结果是公开的，面对所发现的潜在犯罪行为也谨慎处理，向警方报案。

拨款绩效指标涵盖数码覆盖率和母语媒体使用率

杨莉明答复议员洪维能（西海岸集选区）的追加提问时也说，发行量已不再是那么重要的指标，因为过去以印刷方式发行的出版物上网之后，可以让更多人阅读，覆盖率（reach）才是关键。

她解释，覆盖率衡量人们接触特定出版物内容的频率，是更重要的指标，因此通讯及新闻部和新报业媒体在资助协议中定下的关键绩效指标，是所有产品的总体覆盖率与接触率，并且尤其关注数码平台的绩效。

杨莉明说：“我们要记住，为新报业媒体提供资助的主要目的，是确保数码转型成功，因此必须将覆盖率，尤其是数码覆盖率纳入关键绩效指标。”

她也强调，当局定下的指标中，也包括各个母语媒体的覆盖率和使用率，因为母语媒体让各个族群都有发声的空间，是维持我国多元文化社会的关键，保留它们至关重要。