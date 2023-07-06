【国会】个人资料保护委员会将推出针对人工智能系统咨询指南

个人资料保护委员会将针对人工智能系统推出咨询指南，保护个人资料的收集和使用。新加坡也会和其他国家合作，制定人工智能治理和伦理指南。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四（7月6日）在国会答复麦波申区议员陈佩玲的询问时做出上述宣布。

她指出，新咨询指南将针对个人资料保护法令（PDPA）如何在人工智能（Artificial Intelligence, 简称AI）系统做决策或建议时，保护所收集和使用的个人资料。

当局也将继续关注技术发展，随着知识和理解的变化调整相应的落实方法。

杨莉明也说：“人工智能治理可受益于更多的国际合作，为此新加坡正通过‘人工智能全球合作组织’（GPAI）等多边平台与国际伙伴广泛接触。新加坡即将担任第四任亚细安数字部长会议主席，我们希望与亚细安其他成员国合作，制定亚细安人工智能治理和道德指南。”

杨莉明指出，新加坡已同以色列、韩国和英国签署谅解备忘录，在人工智能和新兴技术方面合作，并会继续与他们沟通。新加坡也将继续与美国国家标准及技术研究所（NIST）合作，确保人工智能治理保持一致。

杨莉明也强调，新加坡支持负责任地研发和运用人工智能，以解锁它对经济和社会转型的潜能。

她说：“我们之前在国会解释过，我们的治理方式是实际和以风险为依据的。AI已快速成为通用的技术，在许多领域和情况里运用。因此我们不能，也不应该采取一刀切的方法来管理，要提前杜绝所有风险也是不切实际的。”