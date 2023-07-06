加息展望使亚股纷纷败跌 新加坡股市周四跌1.1％

美国7月加息的可能、中国经济复苏担忧，以及中美贸易战加剧，导致亚太股市星期四（7月6日）普遍败跌，香港股市跌势最猛。新加坡股市的海峡时报指数下跌1.1％或34.95点，闭市报3150.43点。

香港股市星期四大跌3.02％，深圳和上海股市各跌0.37％和0.54％，首尔跌0.88％。较早闭市的悉尼和东京股市则跌1.18％和1.70％。

虽然美国联邦储备局按兵不动，但新出炉的会议纪要显示，大多数官员预期进一步加息。此外，中国限制用于半导体的金属出口，并表示这只是个开始。

路透社报道引述City Index公司市场分析师马特·辛普森（Matt Simpson）说：“随着中美关系再次倒退，投资者对应美联储仍然比预期更加鹰派的事实而作出调整，股市情绪因此变差。”

法新社报道引述SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说：“对中美脱钩、国内监管和中国内部增长挑战的持续担忧，继续支持对中国风险市场的悲观论调。”

新加坡股市星期四整体交易量微增至11亿5000万股，交易总值显著增至10亿9000万元。全场上升股仅196只，下跌股338只。

30只海指成份股当中，六只股价上涨，23只下跌，一只持平。三只本地银行股皆下跌，星展集团控股（DBS）股价跌1.60％至30.71元，华侨银行（OCBC）跌1.06％至12.10元，大华银行（UOB）下跌1.15％至27.51元。

胜科工业（SCI）和吉宝企业（Keppel Corp）是星期四跌幅最大的两只海指成份股，股价分别挫跌4.95％和2.70％，闭市报5.3元和6.49元。

其他个股消息方面，政府将考虑允许调整邮费的消息，刺激新加坡邮政（Singapore Post）股价星期四应声一度大涨7.7％至0.49元，这是它2018年2月以来最大盘间涨幅，股价涨至近八周来最高。新邮政闭市报0.48元，涨幅收小至5.49％。