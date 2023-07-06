疑为抢先通关 女子在兀兰火车站坠轨受伤

疑赶着下车通关，女子被指在搭乘火车入境兀兰关卡时，火车还未完全停止就迫不及待地从车厢跳到月台，结果不慎坠入轨道。在月台执勤的移民与关卡局人员见状立即上前协助，女子随后送院治疗。

署名“Erene Hew”的网民星期三（7月5日）在脸书发文说，当天清晨5时30分的火车入境新加坡时，目睹了上述惊险过程。“火车还差几秒就要在新加坡火车关卡停下，那些为了要快快盖手印出关卡的乘客，往往会在火车缓缓停下时，就往火车车厢的出入口移。”

她也说，跌落轨道的女子，在火车还没完全停下时，相信赶时间上班，急急忙忙地从火车车厢的门跳了出去，结果栽落火车轨道。“幸好旁边有好心人和关卡工作人员，他们第一时间将女子从火车轨道拉上来。”

网民因此提醒每天往返新马两地的乘客，一定要多加小心，注意自己的安全。

移民与关卡局发言人回复《联合早报》询问时证实上述事件。根据当局的观察，一些乘客在火车完全停止前就打开车厢门，然后自行下车。

发言人透露，一名被安排检查火车的移民局人员注意到上述事件后，立即上前提供协助。在数名其他旅客的帮助下，他们很快就将女子拉上月台。“女子膝盖和左手肘受伤，并在清醒情况下送院治疗。”

发言人接着说，当局注意到马来亚铁道公司（KTMB）火车车厢门是从内部打开的，移民局将就此事通知火车公司，希望铁道公司会进一步加强安全措施。

“我们希望借此提醒旅客，为了自身安全，请在火车完全停止后才下车。”