本地掀演唱会热潮 今年1月起至少462人被骗　

本地近期掀起演唱会热潮，门票大卖的同时，不法之徒也有机可乘，从中大发不义之财。警方指出，今年1月至今，本地已有至少462人因购买演唱会门票而被骗，损失至少48万元。

美国歌坛天后Taylor Swift（泰勒丝）和英国天团Coldplay（酷玩乐团）明年将在我国开唱，演唱会在近期售票时，许多人纷纷上网抢购。

新加坡警察部队是在星期四（7月6日）发布的文告中透露了上述数据，同时提醒公众，涉及演唱会门票的诈骗案已卷土重来。

警方透露，在这类型诈骗中，受害者会在不同电商平台和社交媒体平台，例如小红书、脸书和推特等看到售卖演唱会门票的广告。受害者接着通过这些平台的聊天功能跟对方接洽，在一些案件中，受害者会被要求转到WhatsApp或Telegram等平台继续沟通。

在一些案件中，受害者会被要求转到WhatsApp或Telegram等平台继续沟通。（新加坡警察部队提供）

为证明门票的真伪，骗子会出示假门票的照片或视频，并以不同方式如门票数量有限等，催促受害者付款。骗子也会承诺会将在收到款项后电邮受害者门票，或称将门票转至对方的Ticketmaster账户。

警方指出，在这类型案件中，受害者通常通过Paynow、银行转账或iTunes礼券等线上付款方式付款。在一些案件中，骗子也会以没有收到款项等借口，并让受害者再次转账。

当受害者完成付款后，骗子便会用不同方式拖延交付门票，最终失联。一些通过电邮或WhatsApp收到门票的人也会到演唱会当天才发现自己持有的是假门票。

警方呼吁公众若知道此类案件相关信息，拨打1800-255-0000或上网通报，所有信息将保密。公众也可上网接收最新的诈骗信息，或拨打1800-7226688了解更多诈骗案信息。