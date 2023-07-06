本地掀演唱会热潮 今年1月起至少462人被骗　

黄俊贤

更新 /
更新 / 2023年7月6日 9:07 PM
发布 /
发布 / 2023年7月6日 8:52 PM
左、中图：受害者会在不同电商平台和社交媒体平台看到售卖演唱会门票的广告。右图：受害者通过这些平台的聊天功能跟骗子接洽。（新加坡警察部队提供）
左、中图：受害者会在不同电商平台和社交媒体平台看到售卖演唱会门票的广告。右图：受害者通过这些平台的聊天功能跟骗子接洽。（新加坡警察部队提供）

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本地近期掀起演唱会热潮，门票大卖的同时，不法之徒也有机可乘，从中大发不义之财。警方指出，今年1月至今，本地已有至少462人因购买演唱会门票而被骗，损失至少48万元。

美国歌坛天后Taylor Swift（泰勒丝）和英国天团Coldplay（酷玩乐团）明年将在我国开唱，演唱会在近期售票时，许多人纷纷上网抢购。

新加坡警察部队是在星期四（7月6日）发布的文告中透露了上述数据，同时提醒公众，涉及演唱会门票的诈骗案已卷土重来。

警方透露，在这类型诈骗中，受害者会在不同电商平台和社交媒体平台，例如小红书、脸书和推特等看到售卖演唱会门票的广告。受害者接着通过这些平台的聊天功能跟对方接洽，在一些案件中，受害者会被要求转到WhatsApp或Telegram等平台继续沟通。

在一些案件中，受害者会被要求转到WhatsApp或Telegram等平台继续沟通。（新加坡警察部队提供）

为证明门票的真伪，骗子会出示假门票的照片或视频，并以不同方式如门票数量有限等，催促受害者付款。骗子也会承诺会将在收到款项后电邮受害者门票，或称将门票转至对方的Ticketmaster账户。

警方指出，在这类型案件中，受害者通常通过Paynow、银行转账或iTunes礼券等线上付款方式付款。在一些案件中，骗子也会以没有收到款项等借口，并让受害者再次转账。

当受害者完成付款后，骗子便会用不同方式拖延交付门票，最终失联。一些通过电邮或WhatsApp收到门票的人也会到演唱会当天才发现自己持有的是假门票。

警方呼吁公众若知道此类案件相关信息，拨打1800-255-0000或上网通报，所有信息将保密。公众也可上网接收最新的诈骗信息，或拨打1800-7226688了解更多诈骗案信息。

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