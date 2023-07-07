星期五开盘可关注股票

美国6月就业人数增长大幅超预期，使市场担心美联储鹰调上升，隔夜三大美股跌幅加大。道琼斯工商指数星期四（7月6日）收跌1.07%，报33922.26点；纳斯达克指数跌0.82%，收于13679.04点；标普500指数跌0.79％，报4411.59点。

根据美国ADP就业报告，美国6月私营部门就业人数经季节性调整后增加了49万7000人，比市场预期的22万5000人多出超两倍，远超5月的27万8000人，创下自去年7月以来的最大月涨幅。

新加坡海峡时报指数下跌1.1％或34.95点，闭市报3150.43点。海指整体交易量微增至11亿5000万股，交易总值显著增至10亿9000万元。全场上升股仅196只，下跌股338只。

亚太区域股市星期五（7日）开盘齐跌，悉尼股市下跌1.75%。东京和首尔股市也分别跌了1.20%和1.15%。

星期五可关注的本地股票：

*吉宝企业（Keppel Corp）星期四闭市后透露，集团旗下吉宝置业（Keppel Land）通过它独资的VN Prime Vietnam公司，将以1万2300亿越南盾（7000万新元），收购河内一个零售房地产的65％权益。这个房地产是当地一个混合用途商业房地产发展项目的一部分，这个项目正在兴建，预定在2025年落成。吉宝企业股价星期四跌2.70％，收报6.49元。

*凯利板挂牌的机电工程服务公司Ever Glory United Holdings发布文告指出，根据公司未经审计的业绩审查，公司截至今年6月的税前净利较去年同期有显著改善。业绩改善主要由于项目数量的增加以及利润率的提高。具体业绩报告将不迟于8月14日公布。公司股价星期四维持在0.47元。

*自力资讯系统（Powermatic Data Systems）星期四闭市后透露，它计划重新发展集团在哈里逊路（Harrison Road）7号和9号永久地契投资房地产，将它发展为生产食品用途的八层楼多用户工业房地产项目，并且打算在竣工后把厂房单位售卖给第三方。公司将举行特别股东大会寻求股东批准这个重新发展计划。自力资讯系统股价星期四涨0.39％，收报2.61元。