胜宝工业信托赞助机构：Quarz可能误导股东 管理公司应维护股东利益

被维权股东指责无视股东基本权利，胜宝工业信托的赞助机构驳斥有关指责“完全不符合实情”，并且反指维权股东Quarz的说法“可能会混淆和误导单位持有人（股东）和广大公众”。赞助机构还呼吁信托的管理公司立即采取适当行动解决纠纷及维护股东的利益。

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的赞助机构ESR集团是在星期四（7月6日）晚上，回应维权股东Quarz亚洲资本（Quarz Capital Asia）关于赞助机构无视股东的基本权利等指责。

ESR被指间接指示外部管理公司更改特别股东大会议案的次序，使到只需50％票数支持便可通过的撤除外部管理公司的议案，必须在另一需要75％票数支持才能通过的议案通过后，才会让股东表决。这使到外部管理公司几乎不可能被撤除（因为赞助机构和有关股东已持有24％股权并必会投票反对），管制条例保护股东的原则因此被削弱。

但ESR指出，它纯粹只是要求信托管理公司根据信托契约的条款进行，并考虑把管理公司内化的议案的原旨和此类提案的商业现实。“反而是Quarz的论点，‘可能会混淆和误导单位持有人和广大公众’”。

它呼吁股东“仔细审查Quarz的论点，并对决议做出深思熟虑和知情的决定。”它重申，作为胜宝工业信托的最大股东，它的利益符合所有股东的利益。