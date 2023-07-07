陈诗龙：新加坡与越南可携手深化三领域合作

要把握下一个十年发展机遇，新加坡和越南两国可携手及深化三个领域的合作，包括创新、能源联通，以及可持续发展。

我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五（7月7日）早上出席于越南河内举办的第七届“新加坡暨区域商务论坛”（Singapore Regional Business Forum）时，提出上述建议。

今年是新加坡和越南建交50周年和新越缔结战略伙伴关系10周年，陈诗龙的致辞展望了新越的双边关系，也勾勒了经济伙伴关系的新阶段。

他说，新加坡和越南凭借几十年来政府和企业层面的密切合作关系所建立的坚实基础，可在更多事情上合作并实现更多目标。

新越双边贸易额去年增长16.4%至313亿元。投资方面，新加坡是越南第二大外国投资国，截至去年底，累计投资额达708亿美元（约958亿新元）。

陈诗龙指出，尽管面对逆风和挑战，东南亚仍是全球经济亮点，是拥有超过6亿5000万人口的年轻消费市场。数码经济和绿色经济，是能为东南亚带来巨大机遇的两个新兴领域。

他说：“我们在这些新兴领域寻找新机遇之际，也将继续深化贸易投资、金融、交通、旅游、教育等领域多方位的互联互通。”

2022年，亚细安生产总值（GDP）达3.66万亿美元（约4.95万亿新元），今年和明年料增长4.6%和4.8%。

新加坡暨区域商务论坛由新加坡工商联合总会（SBF）举办，本届首次在越南举行，反映新越两国紧密的商务关系，吸引超过600名政商界领袖出席，包括越南副总理黎明慨。