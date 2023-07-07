汤东线第四阶段七个地铁站明年启用

穿行于东部一带的汤申—东海岸线第四阶段地铁线将在明年通车，当局已开始测试列车和各个系统。

陆路交通管理局星期五（7月7日）在脸书贴文说，当局正在为汤申—东海岸线（简称汤东线）第四阶段明年通车做准备。从丹戎禺到碧湾（Bayshore）的七个新地铁站启用后，将方便东部居民搭地铁直接往来市中心及北部一带。

汤东线第四阶段一共有八个地铁站，不过建在丹戎禺站和滨海湾花园站之间的建国先贤纪念园（Founders’Memorial）站将配合纪念堂的建设才启用。

陆交局说，新地铁站的建筑工程进度良好，工程团队正小心测试各个系统，并安排汤东线列车在新轨道上试跑。

交通部长易华仁也在脸书贴文说，当局也在测试其他方方面面的小细节，包括确保列车门与月台玻璃屏门能同时开启，同时反复测试和检查所有系统，确保它们能与现有地铁站无缝结合。

易华仁说：“这是我们在不断扩大地铁系统，持续维护高水平的安全和可靠性所做的众多努力的一部分。”