本地股市星期五早盘跌0.37%

美国小非农数据大幅超预期使市场对美联储鹰派加息的担忧陡升。本地股市延续下跌趋势，新加坡海峡时报指数星期五（7月7日）截至中午下滑11.76点或0.37%，报3138.67点。最高点达3146.51点，最低点为3128.7点。

美国6月小非农数据显示，就业人数是市场预期的两倍多，也远超5月数据，创下近一年以来的最大月涨幅。小非农是在美国劳工部发布非农业人口数据之前公布的私营部门非农数据。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时，除就业数据超预期外，海指已处于下跌趋势，在放量跌破3200点后，指数短期内很难出现回弹，下一个支撑位在3100点附近。由于利率升高使大资金回流美国以及投资者对本地银行盈利能力的担忧，导致海指在一段时间内可能会表现一直疲弱。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说，良好的经济数据持续时间越长，美联储施加加息压力的时间就会越长。

亚太地区股市集体下跌，悉尼、首尔和人香港的跌幅居前，介于1.35%至1.59%；上海、深圳、东京和台湾的跌幅在0.31%至0.65%之间。

30只海指成份股中，20只下跌，六只上涨，四只持平。跌幅前五位的全部是房地产投资信托。

下跌幅度最大的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT），分别滑落2.47％和1.85％，报1.58元和2.66元。

韩巍博士说，市场普遍认为美联储开始降息时间会拖延更久，长时间的高利率会影响房地产投资信托的盈利能力。

领涨的是 DFI零售集团（DFI Retail Group）和新翔集团（SATS），前者起1.96%至2.6美元，后者起1.94%至2.63元。

活跃股方面，海庭（Seatrium）和云顶新加坡（Genting Singapore）居前，成交量分别为1亿零499万股和1568万股，前者股价无变动，后者跌1.08%。