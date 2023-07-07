罗厘冲过路堤撞三车 拯救人员切开车顶救人

一辆罗厘被指冲过路中央分界堤，与对向车道的一辆汽车、一辆货车和一辆巴士相撞。猛烈的撞击力导致汽车严重变形，拯救人员需切开轿车车顶才能将男驾驶员救出，他过后在医院不治。

这起交通事故发生在星期五（7月7日）上午10时左右，地点是往罗尼路的汤申路上段，在靠近碧山消防局的路段。

导致三条车道关闭 交通大阻塞

事故导致四条车道中的三条关闭，造成交通大阻塞。《联合早报》记者赶往现场，仍可见涉及车祸的黑色汽车、白色罗厘和灰色货车停在车祸现场。

这起交通事故发生在星期五上午10时左右，地点是往罗尼路的汤申路上段。（读者提供照片）

据了解，货车被撞到后，相信擦撞了另一辆巴士。

社交媒体脸书流传的视频可见，现场有至少三辆消防车、救护车和警车在场。

车祸导致四条车道中的三条关闭，造成交通大阻塞。（白艳琳摄）

新加坡民防部队受询时指出，救护人员到场后发现驾驶汽车的男子受困在驾驶席上。一名救护人员立即为他施救，其他救护人员则试图将他受困的双脚拉出。

拯救人员随后使用液压救援工具，切开汽车的车顶才顺利救出受困的驾驶员。一组来自陈笃生医院的救护人员也赶到现场提供支援。

男驾驶员脱困后，被送往陈笃生医院救治。

救护人员也检查了另外两名受轻伤的人士，但他们拒绝送院。

新加坡警察部队受询时证实，警方在星期五（7日）上午10时零5分接获通知，车祸涉及一辆巴士、一辆汽车、一辆罗厘和一辆货车。

70岁的汽车男驾驶员在清醒情况下送院，但过后伤重不治。一名26岁男罗厘司机在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。调查工作还在进行中。