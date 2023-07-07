公共医疗领域未来可使用专门AI系统 提高工作效率

本地公共医疗机构的医护人员不久之后将能使用专门的人工智能系统，搜索护理方案和津贴率等资讯，或提取浓缩版的病患病历，以此提高工作效率。

综合保健信息系统公司（IHiS）星期五（7月7日）与微软签订谅解备忘录，将共同研发名为SecureGPT的生成式人工智能（Generative AI），供本地公共医疗领域使用。

医护人员可在SecureGPT系统中，输入关于护理方案或津贴率等问题，系统就会从知识库的源文档中提取并汇总相关的信息来解答，让使用者能更方便地搜索信息。系统也能根据病患的电子病历系统中的记录、检测报告和服药历史，生成浓缩版的信息表，方便医生阅读。

系统预计将在今年9月推出，目前护联中心（AIC）、邱德拔医院和新保集团洞察与分析办事处（Office of Insights and Analytics）已表示有兴趣使用。

根据综合保健信息系统公司与微软的联合文告，系统将建立在微软的Azure OpenAI服务之上，并以“负责任AI”的方式开发，能安全地处理和保护病患的个人资料。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生见证了谅解备忘录的签署，他在致辞时指出，本地医疗机构已开始使用人工智能来更好地照顾病患，卫生科学局、卫生部和资讯通信媒体发展局（IMDA）也分别推出指导原则和测试方案，确保AI系统研发及运用的安全和实用性。