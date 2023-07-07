听闻顾客要报警 酒保竟暴怒挥拳

见男子在夜店跳舞时比私会党手势，酒保和同事把男子请到店外，岂料和男子等一群人吵了起来，同事听闻顾客要报警，先动手打顾客，酒保也对顾客拳打脚踢。

被告李俊龙（22岁）共面对五项控状，包括蓄意重伤他人、未按时去尿检和服兵役时无故缺勤，他星期四（7月6日）承认其中三项控状后，被判坐牢15个月。

他的同事陈家河（22岁）早前在1月27日认罪后，已被判坐牢九个月。

案情显示，事件发生在2022年9月4日凌晨2时30分，被告和同事当时是实龙岗路“Black Horse”夜店的酒保。

调查显示，受害者（22岁）和另外两名22岁的男子前一晚10时就在夜店喝酒跳舞，一直到凌晨时分，其中一人跳舞到靠近舞台时，有酒保用手电筒指着他，叫他不要比私会党手势，男子得知后继续跳舞。

不久之后，两三名酒保，包括被告和同事，再次用手电筒指着先前的那名男子，也把他带到夜店外，并指他又比出私会党手势。

然而男子否认行为，接着和两名友人与被告和同事吵了起来。

众人在争吵期间，男子的其中一名友人发现被告卷起袖子，也变得激动，于是向酒保提议报警，让警察来处理这件事。

当被告同事质问该友人“什么警察”后，就揍了对方的左脸颊，把他的眼镜都打跌。

受害者弯腰捡起眼镜时，又被打了一拳，但他并不知道这次是谁打他。

接着被告和同事继续对受害者拳打脚踢，直到后来有人来分开双方，他们才停止攻击受害者。（人名译音）