清洁能源市场劳动力 预计10年内增长八成

随着我国大力推进能源转型，清洁能源领域劳动力预计在10年内增长80%，对工程师等较高技能的工作需求会很高。

能源市场管理局星期五（7月7日）在2023年能源创新大会上发布的2022年能源领域人力调查显示，新加坡的清洁能源劳动力预计到2032年将增加80%，从2022年的约1500人增至约2700人。同时，电力领域的劳动力预计也将增加约800名员工，增幅为13%。

我国定下要在2050年实现净零排放的目标，电力领域是实现这一目标的关键，目前这个领域占了新加坡碳排放量的40%。有鉴于此，我国正努力降低电力领域的碳排放，利用天然气、太阳能、区域电网和低碳替代方案来改变能源供应。

截至去年，本地居民占清洁能源劳动力的83%，当中技术型员工就占了82%。其中，工程师占技术劳动力的大多数，九成以上具有高等教育学历。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在大会上致辞时说，清洁能源领域取得进步和发展的关键是拥有具备这一新兴领域技能的员工。为此，胜科（Sembcorp）将与贸工部共同担任绿色技能委员会（Green Skills Committee）的主席。

“绿色技能委员会将汇聚行业参与者和培训机构，共同制定技能和培训计划，以确保员工具备在未来绿色经济中所需的技能。胜科也会与能源局共同领导能源技术工作小组，以支持太阳能、能源储存系统、智能电网和电力交易等行业所需的就业技能和培训。”