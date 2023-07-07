市场弥漫避险气氛 本地股市下跌0.35%

美国最新就业数据强劲，加上美国联邦储备局官员倾向恢复调升利率，导致投资者又开始忧心忡忡，市场弥漫避险气氛。星期五（7月7日）的亚太股市再次全面下跌，新加坡海峡时报指数闭市下跌0.35％或10.96点，收报3139.47点。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，市场持续担忧的原因还包括中国经济复苏步伐缓慢，加上中国和美国科技战持续升温、沙特与俄罗斯宣布减产石油，都让投资气氛大受影响。

海指全天交易量达13亿2000万股，交易额10亿3000万元，上升股240只，下跌股303只。

成份股跌多升少，股价下挫的有20只，上升的六只，四只持平。

DFI零售集团上涨4.31%至2.66美元，新翔集团（SATS）起2.33%至2.64元，新加坡航空（SIA）攀高1.53%至7.32元。

下跌幅度大的成份股包括凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），下滑2.11%，报1.86元；新科工程（ST Engineering）跌1.92%，报3.57元；以及丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）滑落1.85%，报1.59元。

亚太其他股市也表现疲软，其中东京、首尔和悉尼股市的跌幅都超过1％。悉尼股市跌幅最大，下挫1.64％、东京和首尔分别下跌1.17％和1.16％；香港下滑0.9％，深圳和上海则跌0.67％和0.28％，台湾则退低0.58％。