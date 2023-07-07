会见蒋万安 陈振声：讨论双语教育、数码化和城市发展

到访新加坡的台北市长蒋万安会见了教育部长陈振声和西北区市长任梓铭，三人就在学校推广双语教育、数码化和城市发展等广泛课题做了良好讨论。

陈振声星期五（7月7日）在脸书发文说，很高兴欢迎到我国考察访问的台北市长蒋万安。

陈振声说，新加坡和台北作为高度城市化和人口密集的城市，面对许多类似挑战，在可持续发展、交通、公共住屋和智慧城市等领域有许多可互相学习的经验。

Glad to welcome Taipei City Mayor Chiang Wan-an 蔣萬安, who is on a study visit to Singapore. Our two highly urbanised... Posted by Chan Chun Sing on Friday, July 7, 2023

他祝愿蒋万安和代表团在我国的访问取得丰硕成果。

蒋万安也在陈振声的贴文下留言，感谢陈振声和任梓铭拨冗招待他，进行了愉快且有意义的对话。他说，此次在新加坡的访问富有成效且愉快，在各种政策问题上，向新方学到了很多。

蒋万安也说，台北和新加坡面对类似挑战和机遇，他相信两个城市的未来都是光明的，值得奋斗。他期待不久后在台北再次见到陈振声和任梓铭，共同加强新加坡与台北的关系。