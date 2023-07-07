疏忽导致工人死亡 公司及主管共罚逾32万元

一家生产预拌混凝土的公司，因疏忽造成工地发生致命事故，公司和营运主管分别遭法庭判处20万元及12万5000元罚款。

人力部星期五（7月7日）发文告指出，杨忠礼混凝土 (S) 私人有限公司（YTL Concrete）和公司营运总监陈志强，未采取足够的安全防范措施，导致建筑工人苏布拉马尼亚（Subramaniyan Thiraviam）于2021年6月3日在工地遭后退的装载机撞倒伤重不治，抵触工作场所安全与卫生法令。

案情显示，事发当日，装载机操作员杜拉拉吉（Durairaj Ramesh）正在工地储存区，为储料斗填满沙砾，而死者则在同一个区域拍照盘点沙砾库存。不过装载机倒退时，操作员没有看后退摄像镜头、望后镜及侧镜，撞倒正在拍照的死者，死者送院后伤重不治身亡。

调查发现，陈志强作为公司日常营运和工地安全的负责人，已近一年没有到工地视察，发生事故的工地没有交通管理安排，也没有部署信号机。此外，陈志强也没有在工地派驻任何负责安全事务的人员。

人力部文告指出杨忠礼混凝土公司三大疏忽，即没有落实风险评估中的安全管控措施、没制定程序确保互不兼容的工作不会同时间在同一区域进行，及没有落实交通管理计划。

法庭在今年6月28日，判处公司和陈志强总额32万5000元的罚款。 另外，装载机操作员杜拉拉吉被控违反工作场所安全与卫生法令15（3A）条文，被告已在今年1月6日认罪，须坐牢两个月。

人力部提醒，公司管理层须带头承担起工作场所安全与卫生的责任，建立强大的安全文化。员工也应扮演各自的角色，若发现工作场所存在不安全行为或缺乏安全措施，应向主管报告，或通过SnapSAFE网站上报给人力部。