以医院怪事为考题 O水准华文听力试卷引争议

医院清洁工拔掉呼吸机电源导致病人意外死亡，这个情节出现在今年O水准会考华文听力理解的篇章中，有考生认为考题内容欠妥。

O水准华文听力考试星期二（7月4日）举行，其中理解篇章三的内容在网上引发热议。

据《联合早报》读者透露，这篇听力理解的故事背景发生在医院，大致内容是每周五早上，加护病房的同一个床位接连出现病人离奇死亡的怪事。医生调查后发现，原来是清洁工在周五早上打扫病房时，拔掉了床位旁呼吸机的电源，用来插吸尘器。

这篇听力理解篇章共包含三道问题，分别是“什么事情让医护人员感到困惑？”“怪事发生的真正原因是什么？”，以及“我们可以从医生身上学到什么？”

有网友认为，考生在考试中已经很紧张了，当局在出题时应考虑到考生的心理健康问题。这篇故事对于家人生命垂危或病故的学生来说，无疑是在伤口上撒盐。

一名不愿透露姓名的15岁考生受访时说，这篇故事带有一定的戏剧性，听到故事最后，考场上不少学生都发出了笑声，但考完后大家的注意力多集中在对照答案，而不是探讨故事本身。

“如果有同学觉得听完不舒服，或者感到被冒犯了，也是可以理解的，因为谈到了死亡，这本身应该是一个悲伤的故事。”

但也有家长说：“能够引发哄堂大笑，说明班上的学生们听懂了这个故事，应该能够及格。作为家长，我会为这些考生鼓掌，因为我的孩子和我自己甚至都不知道’vacuum cleaner’（吸尘器）的华文是什么。”

记者已致函询问新加坡考试与评鉴局。根据考评局在网上公布的O水准华文听力试卷格式，试卷包括三个简短对话或语段，以及三个理解篇章，共有10道选择题。“考查的内容包括日常会话、广告、说明、故事和新闻报道等。”