独立财务顾问：Sysma收购要约不公平也不合理

针对Sysma控股大股东提出每股收购价0.168元的私有化收购要约，独立财务顾问认为，收购要约不公平也不合理，独立董事应该建议股东拒绝这个献议。

Sysma控股主席兼总裁冼顺庭全资拥有的GTV Capital公司，两周前提出有条件全面收购Sysma控股的要约，打算把这家凯利板挂牌公司私有化。一旦收购者掌控达90％Sysma控股股权，收购要约将生效，而收购者将强制收购其余未拥有的股权。收购要约定于7月20日截止。

Sysma控股星期五（7月7日）透露，已把通知书和收购要约书寄给股东，包括独立财务顾问的意见和独立董事给股东的建议。有关文件显示，冼顺庭持有Sysma控股66.02％股权，他的儿子则持有3.45％股权。

考虑收购要约是否公平时，其中一个有利的因素是，每股0.168元的收购价比要约发布前的最后交易日（5月25日）的闭市价0.125元，高出了34.4％，也比特定时期的成交量加权平均股价都高。

不过独立财务顾问指出，对要约不利的其中一个因素是，收购价比重估后的每股净资产值低了27.6％，收购价与重估后每股净资产值的比例（P/RNAV）为0.72倍，比私有化交易一般的P/RNAV比例还低。

而考虑收购要约是否合理时，其中一个有利的因素是股票的流动性低，收购要约是股东的一个退出的机会。另一方面，对要约不利的其中一个因素是，集团上市以来一直有盈利，包括严重受冠病大流行影响的时期。

独立财务顾问最终认为这个收购要约不公平也不合理。

独立董事在考虑了独立财务顾问的意见之后，建议股东在作出决定之前，应该仔细阅读收购要约书的条款以及阅读独立财务顾问的信。股东不应只根据独立财务顾问的意见，来决定是否接受要约。

此外，独立董事也提醒股东，不保证公司的股价在收购要约截止后还能保持在目前的水平，而且股价目前表现并不预示未来的表现。

Sysma控股星期五股价持平于0.169元，比收购价高出0.1分。