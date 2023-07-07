尚达曼：新加坡不应成为福利国家 但可成为福利社会

王康威

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发布 / 2023年7月7日 9:35 PM
尚达曼（左）在卸任前出席国大心脏中心15周年慈善高尔夫球活动和晚宴，并与在基金会的资助下接受经导管主动脉瓣植入术的主动脉瓣狭窄病患王有利（右）交流。（关俊威摄）
尚达曼（左）在卸任前出席国大心脏中心15周年慈善高尔夫球活动和晚宴，并与在基金会的资助下接受经导管主动脉瓣植入术的主动脉瓣狭窄病患王有利（右）交流。（关俊威摄）

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尚达曼在卸任前的最后一场公开活动中说，新加坡不应成为福利国家，但可以成为福利社会，让新加坡人为彼此的福利负责。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼将在星期六（7月8日）卸任参加总统竞选，他星期五（7月7日）出席新加坡国立大学心脏中心15周年慈善高尔夫球活动和晚宴致辞时说，当新加坡还是个年轻国家时，主要倡导的是自力更生，不过随着人口老龄化，社会也应具备同理心并团结。

他说：“我发现从政多年来，当你帮助别人时，他们在生活上会投入更多努力，负起更多责任。我从不相信当你帮助别人时，他们会更依赖你或变得无助。少部分人会是这样，但绝大多数不是。”

尚达曼指出，要帮助有需要的人，国家可以收更多税，让政府发放更多津贴，这也是部分欧美福利国家的做法，不过这种做法存在局限。他认为比较正确的做法应是建立一个福利社会，让新加坡人为彼此负责、相互帮助，建立更活跃和更坚韧的社会。

打造包容社会是尚达曼从政20多年来贯彻的思想，他曾经提出“蹦床理论”和“上行电动扶梯“的说法，来比喻新加坡的政策如何打造包容社会，以及实现社会流动。

尚达曼以国大心脏中心慈善高尔夫球活动和晚宴为例，指捐款者为国大心脏中心心脏基金筹款，帮助有需要的病患，展示出社会中的互助和坚韧精神。

国大心脏中心心脏基金2021年8月至2022年7月间，协助22名病患支付超过24万3000元医药费，星期五的慈善高尔夫活动和晚宴共为基金筹得超过120万元。

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