尚达曼：新加坡不应成为福利国家 但可成为福利社会

尚达曼在卸任前的最后一场公开活动中说，新加坡不应成为福利国家，但可以成为福利社会，让新加坡人为彼此的福利负责。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼将在星期六（7月8日）卸任参加总统竞选，他星期五（7月7日）出席新加坡国立大学心脏中心15周年慈善高尔夫球活动和晚宴致辞时说，当新加坡还是个年轻国家时，主要倡导的是自力更生，不过随着人口老龄化，社会也应具备同理心并团结。

他说：“我发现从政多年来，当你帮助别人时，他们在生活上会投入更多努力，负起更多责任。我从不相信当你帮助别人时，他们会更依赖你或变得无助。少部分人会是这样，但绝大多数不是。”

尚达曼指出，要帮助有需要的人，国家可以收更多税，让政府发放更多津贴，这也是部分欧美福利国家的做法，不过这种做法存在局限。他认为比较正确的做法应是建立一个福利社会，让新加坡人为彼此负责、相互帮助，建立更活跃和更坚韧的社会。

打造包容社会是尚达曼从政20多年来贯彻的思想，他曾经提出“蹦床理论”和“上行电动扶梯“的说法，来比喻新加坡的政策如何打造包容社会，以及实现社会流动。

尚达曼以国大心脏中心慈善高尔夫球活动和晚宴为例，指捐款者为国大心脏中心心脏基金筹款，帮助有需要的病患，展示出社会中的互助和坚韧精神。

国大心脏中心心脏基金2021年8月至2022年7月间，协助22名病患支付超过24万3000元医药费，星期五的慈善高尔夫活动和晚宴共为基金筹得超过120万元。