王乙康：每天平均4000人加入健康SG计划

健康SG计划开放报名首周，每天有约4000人报名加入，加上之前已提前报名的慢性病患，报名人数累计6万7000人。

李显龙总理与卫生部长王乙康周六（7月8日）早上出席在碧山—宏茂桥公园举办的首场健康SG计划路演，并为活动主持开幕仪式。

王乙康接受记者访问时指出，健康SG计划自7月5日推出才短短几天，每天已有约4000人报名。

他说：“不过这是一个漫长的旅程，报名只是第一步，之后公众要出席第一次看诊，也要持续和医生跟进。”

针对如何帮助行动不便的年长者报名，王乙康说当局会安排大使亲自上门协助他们，同之前关爱乐龄大使上门帮助年长者报名建国一代和立国一代配套相似。

另外卫生部也安排健康SG大使到民众俱乐部协助，已有2500人透过这种方式报名。

王乙康也强调，健康SG计划是新加坡医疗制度的重大变化，让公众有资源进行预防性保健，因此不能只依靠政府以及社区的鼓励，也需要个人的投入，让每个人为自己的健康负责。

健康SG计划路演，现场有健康SG计划大使协助公众报名。（邬福梁摄）

目前可以报名参与计划的是60岁及以上居民和40岁及以上的慢性病患者，王乙康指出他们前半生都在为学业、事业和家庭打拼，接下来的重点应该放在自己的生活上，而确保自己身体健康是继续追求梦想或做想做的事的前提。

卫生部与合作伙伴将在接下来几个月，于全岛举办17场健康SG计划路演，除了分享健康资讯，现场也有健康SG计划大使协助公众报名。