入狱九次又惹事 “大声婆”脱衣闲逛涂鸦破坏AED箱子

称要“重新做人”的菜市道“大声婆”又惹官非，这次破坏自动心脏除颤器的箱子、弄翻垃圾桶、还脱衣闲逛，星期五（7月7日）再次被判监刑。

根据早前报道，被告林素玲（50岁，译音）因不时高声叫喊，而被冠上“大声婆”绰号。她曾九度入狱，多次都是因为公共滋扰闹事。她在第九次被送入监牢时扬言要“重新做人”，不料在假释期间又再犯，星期五通过视讯认罪。

这次她面对四项控状，包括两项恶作剧和两项公共滋扰的罪行。她承认其中三项，另一项交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，6月2日晚上8时19分左右，被告在菜市道第38座组屋底层的电梯处，敲破放置自动心脏除颤器（AED）的箱子，损坏属于新加坡民防部队的物件，还引发警铃响起。

被告接着乘坐电梯回家，同晚10时40分又出门，到楼下将一个垃圾桶拖到一家诊所外倒翻，导致垃圾散落一地。

根据控状，被告也在同一天用蓝色马克笔在信箱以及电梯按钮上涂鸦。

隔天一早，被告7时30分左右又出门，在组屋底层突然脱掉上衣，仅穿着内衣和短裤走来走去，居民见状报警。

主控官指被告前科累累，大多都是恶作剧以及公共滋扰的罪行，建议法官判她12周的监刑。此外，由于被告假释期间犯案，也要求法官让她多坐27天牢。

称已有规划 承诺不重犯

被告称被捕前在快餐店工作，对人生已有规划，恳求法官再给她一次改过的机会。

她求情时透露，已经没有跟家人联络，目前和一名八旬老翁同住，但没有交代两人的关系。被告说，被捕前她在快餐店任职，打算出狱后再回去工作，答应不会重犯，恳求法官从轻发落。

法官问被告是否意识到自己有酒后犯罪的问题，被告称知道并会改善。

法官最终判她坐牢12周。由于被告在假释期间犯案，法官也下令让她多坐27天牢。