摔地狠踢猛踹 男子三度虐继女判监一年

男子虐待七岁继女，将她摔在地上、对她又踢又踩，即使妻子报警后，他仍第三度对受害者施暴，将她踹倒时导致她被扬声器割伤，血流如注，必须缝针和住院10天。

被告是33岁的本地男子，他面对三项抵触儿童与青少年法令的控状。他星期五（7月7日）下午认罪后被判坐牢一年。

受害者是被告的继女，案发时只有7至10岁。被告和妻子自2014年开始同住。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露被告和受害者身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告在2019年2月8日晚上9时，第一次虐待受害者。被告当时将受害者举起，两度将她摔在地上，导致受害者右手肘和背部淤青。

被告为了此事接受调查，怎料又再犯。

被告在2021年8月9日晚上8时半放工回家后，问受害者是否有吃晚餐。他在受害者回说吃了晚餐后，发现微波炉里的意大利面根本就未动过，气得指受害者说谎，然后将受害者踢倒。

被告当时以为受害者在装可怜，又补上一脚，踩在受害者侧身上。

受害者后来申诉疼痛，在被告帮助下擦了药油。

被告妻子回家闻到受害者身上有药油味，在追问下发现被告对受害者动粗，于是报警。

不过，被告还是没有收敛行为，他在去年1月29日晚上6时，发现受害者说谎。受害者当时说她刚开始玩平板电脑，但其实她从早上就开始玩。被告为此生气，踢了受害者身体左侧两下，导致受害者跌倒时，眉毛右边部位遭扬声器的一角割伤。

受害者因伤势必须缝针，还住院10天。