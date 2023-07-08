女子在兀兰火车站坠轨 马来亚铁道：内拉门符合安全标准

一名女子日前搭乘火车入境兀兰火车关卡，疑要抢先下车通关，结果跳下月台时不慎坠入轨道受伤。马来亚铁道公司说，事发时火车还未停稳，而每节车厢的内拉门旨在让乘客紧急疏散，符合安全标准。

《联合早报》报道，一名女子星期三（7月5日）清晨约5时35分搭火车入境新加坡，相信因赶时间上班，火车抵达兀兰火车关卡还未完全停下时，就急匆匆从车厢跳出，结果跌落火车轨道。所幸旁人及时将女子从火车轨道拉上来。

新加坡移民与关卡局发言人星期四（6日）答复《联合早报》询问时说，当局注意到马来亚铁道公司（KTMB）火车车厢门是从内部打开的，移民局将就此事通知铁道公司，希望公司进一步加强安全措施。

马来亚铁道公司星期六（8日）发文告证实这起事件。

文告指出，根据公司调查，该名乘客在火车还未完全停稳时就试图下车，才导致坠轨事件。公司职员和新加坡移民局人员立即伸出援手，救出该名乘客，并将她送往附近的医院检查和治疗。

“当天运行的地不佬号火车的车厢设计和制造完全符合安全标准，每列车厢都配备了可以从内部手动打开或锁上的侧拉门，供乘客在紧急情况下离开车厢。”

马来亚铁道公司对这起事件表示遗憾，并指乘客安全是公司的首要任务，也承诺会继续改善服务，确保乘客旅途安全和愉快。

文告也提醒，乘客须留意和遵守车厢入口和车站张贴的安全告示。“作为一项安全预防措施，所有乘客应留在座位上，直至火车完全停下。”