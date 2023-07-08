“传唱百年——当新谣邂逅民歌” 现场反应热烈

《联合早报》呈献的“传唱百年——当新谣邂逅民歌”演唱会，本周末连唱两场，星期六（7月8日）傍晚在万众瞩目展开第一场演出，现场反应热烈，不少民众为争得到好位子，在演唱会开始的两个半小时前就已排队等待进场。

演唱会开始前的两个半小时，新加坡体育城华侨银行广场外就已开始排起了人龙。（关俊威摄）

台湾校园民歌代表齐豫、施孝荣，本地歌手黎沸挥、许美静、人声乐团“麦克疯”等，将为观众带来不同年代的经典歌曲。

在演唱会开始前的两个半小时，新加坡体育城华侨银行广场外已经开始排起了人龙，有单刀赴会的、三五成群的，也有扶老携幼的。

下午4时就来排队的是一对姐妹，两人是新谣的“忠实粉丝”。姐姐罗丽梅（60岁，家庭主妇）受访时说，和妹妹就读高中时就开始听新谣，家中还摆放着不少新遥的卡带和唱片，“很高兴早报能举办这场演唱会，勾起我们这一代人的回忆”。

另一名一早就到场的读者郭议娟（50岁，会计师）则与丈夫、家婆以及孩子一同前来，“我们一家三代来这里聆听经典好歌，也希望13岁的儿子能够接触更多的华语经典歌曲，早报在创刊百年时举办这项活动非常有意义，能把这些歌曲介绍给年轻一代。”

演唱会在6时30分准时开始，民众与表演者一同唱着一首首脍炙人口的经典好歌，现场掌声不断。

演唱会现场反应热烈，现场1000多个座位座无虚席。（邝启聪摄）

这两场演唱会是早报创刊百年的重点庆祝活动之一，旨在答谢读者多年来的支持与陪伴，时间为星期六（7月8日）和星期日（9日）傍晚6时30分至晚上8时30分，地点是新加坡体育城华侨银行广场。公众也可到体育城河滨走道席地而坐，观看演唱会直播。