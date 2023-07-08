“传唱百年——当新谣邂逅民歌” 黎沸挥掀现场大合唱

本地歌手黎沸挥一曲《让全世界起舞》，让《联合早报》1000多名读者嗨了起来，随着轻快的旋律拍手，也好想起舞。

作为创刊百年庆的重点庆祝活动之一，《联合早报》星期六和星期天（7月8日和9日）傍晚，在新加坡体育城华侨银行广场举行早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，答谢早读者多年来的支持与陪伴。

演唱会现场反应热烈，现场1000个座位座无虚席。（关俊威摄）

第一场演出早报读者反应热烈，现场1000个座位座无虚席，许多没能索到入场券的公众，或站在围栏外观赏演出，或在河滨走道（Stadium Riverside Walk）看现场转播，一起感受热闹气氛。教育部长陈振声是主宾。

本地人声组合麦克疯以跨时代组曲为演唱会掀开序幕，接着是年仅10岁就在街头表演的黄姿宁，自弹自唱老歌《夜来香》和《今天不回家》，现场的叔叔阿姨爷爷奶奶都听得好开心。

银发族街头表演者“银色组合”也带来多首让人回味的老歌《夜上海》《欢乐今宵》《一见你就笑》《温暖的秋天》。

演出主轴篇“当新谣邂逅民歌”，由本地歌手黎沸挥开启，他以轻快的《让全世界起舞》炒嗨气氛，接着带来《爱如潮水》和《等你等到我心痛》，瞬间掀起现场大合唱。

接下来本地的许美静，以及台湾的施孝荣和齐豫陆续登场，带来多首经典歌曲。