旅游业稳健复苏 上半年入境旅客达628万人次

新加坡今年上半年入境旅客达628万人次，同比增加超过300%。除了1和2月，今年3月起每月入境旅客皆破100万人次，显示旅游业稳健复苏。

新加坡旅游局今年1月预测，2023年到访新加坡的国际旅客，可达1200万至1400万人次，估计为我国带来约180亿元至210亿元的旅游收益。

若下半年访新旅客的数量维持上半年趋势，全年入境旅客有望突破1200万人次，这相等于2019年冠病疫情前约三分之二水平。在2019年，入境旅客共计1912万人次。

根据旅游局网站的最新数据，到访本地的旅客最大来源国为印度尼西亚，入境人次约112万，接着是马来西亚（54万1000人次）、印度（53万5000人次）、澳大利亚（51万3000人次）以及中国（42万4000人次）。其中访新的中国旅客，在中国放宽边境管控措施后显著增加，同比大幅成长超过十倍，或1122%。

旅客在新加坡平均停留时间约3.92天。

随着旅客回流，本地酒店的客房营收也有改善，今年首五个月，客房平均收入（RevPAR）同比上扬62.7％至212.04元；日均客房收费率也上升34.5％，至271.17元；客房平均入住率增加13.6个百分点，至78.19％。