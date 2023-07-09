王乙康：盼三巴旺停车场顶楼全改为绿色空间

三巴旺集选区内约三分之一的多层停车场顶楼已经改造成社区花园或农场，目标是把所有停车场顶楼都改作绿色用途。

卫生部长王乙康星期天（7月9日）为三巴旺集选区内首个以预制植物托盘打造的社区花园开幕。王乙康也是该集选区的议员；集选区另四名议员维凯、林伟杰医生、傅丽珊和佳馥梅也出席了开幕仪式。

新的社区花园在三巴旺通道第313A座多层停车场的顶楼。使用预制植物托盘的一个好处，在于植物可以种植在小的塑料托盘上，然后运送到目的地拼装起来，迅速为空间带来绿意。预制植物托盘拼接起来后还能储存雨水，使维护打理工作更简易。

王乙康致辞时说，三巴旺集选区内有67个多层停车场，当中有21个的顶层已改造成社区花园或农场，接下来还会有19个停车场的顶层展开类似改造工程。社区领袖将与包括建屋发展局在内的有关当局，一同研究如何改造其余的停车场顶层。

三巴旺通道第313A座多层停车场顶楼的使用率非常低，因此被改造成社区花园。（李冠卫摄）

三巴旺通道第313A座多层停车场的社区花园除了栽种景观植物，也有22个花床供种植蔬果，由居民义工合力打理。王乙康说，越来越多居民对在社区花园里耕作产生兴趣，因此将研究设立机制来让所有居民都有机会参与。