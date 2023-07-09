八旬夫妇开摊50年不言倦 1元甜品引客来

八旬老夫妇经营甜品摊超过50年，如今每碗甜品只卖1元，顾客络绎不绝。

位于女皇镇联邦弯第31座巴刹与小贩中心二楼的“喜乐亭甜品”，有超过50年的历史，虽然只卖四样甜品：清汤、大麦粥、红豆汤与绿豆汤，但摊位外总是大排长龙。

这张照片摄于2013年，摊主夫妇王明龙（右）和杨凤英当年获颁“城市小贩美食奖2013”特设的“正宗原味奖”。（档案照片）

摊主杨凤英（80岁）与她的丈夫王明龙（84岁），一直以来尽量不涨价，如今每一碗甜品也只卖1元，吸引了不少顾客。两人星期四至星期天都会在早上10时开店，直至下午1时收摊。

《新明日报》记者日前走访时，摊位已经开始打烊，杨凤英正在清理店内。由于年岁已大，杨凤英与丈夫的腿脚都不利索，走路甚至要搀扶拐杖。

杨凤英透露，女儿有时会来摊位帮忙，将来或将摊位过继给女儿。

杨凤英也说，经媒体报道后，每天都有许多顾客前来，担心自己应付不来。

“虽然我们就住在附近组屋，但每天要准备食材，收摊后还要清理摊位，确实蛮辛苦的。”

绿豆汤与大麦粥最受欢迎

尽管腿脚不好，80岁的杨凤英还是坚持自己收拾摊位。（管雅凡摄）

根据之前报道，王明龙是甜品摊第二代传人，父亲60多年前开始在吊桥头（现驳船码头）摆路边摊。

刚开始时，夫妻两人卖的全是热甜品，从嬷嬷喳喳、芝麻糊、黑糯米粥、豆爽到番薯汤，品项比现在多很多。但随着年纪老迈，他们几年前将甜品减少到四样，但人潮依旧络绎不绝。

杨凤英受访时说，最受欢迎的甜品是绿豆汤与大麦粥。

食客张先生（39岁，司机）说，他觉得这对老夫妻太辛苦。“他们腿脚不好，还要开档煮东西，我很佩服他们。”