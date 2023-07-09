甘榜格南地方发展方案出炉 聚焦五个方面

为打造蓬勃的甘榜格南，支持传统行业同时吸引新企业，甘榜格南联盟探讨把快闪店设在现有商店中，以及推出技能与学徒计划，让年轻一代向资深经商者学习传统行业。

甘榜格南联盟星期天（7月9日）公布它为甘榜格南历史区制定的地方发展最终方案，聚焦五个方面，提出未来五年可逐步推出的一系列项目。这五个方面是：强化甘榜格南的独特身份、打造蓬勃经济、让公共空间更包容、加强联通，以及注入活力。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在地方发展方案推介仪式上致辞时宣布，目前是志愿性质的甘榜格南联盟，接下来将致力成为一家担保有限公司（Company Limited by Guarantee）。这将有助联盟与其他企业、组织和公共机构建立更深入和广泛的伙伴关系，也给予联盟更多资源来逐步落实地方发展方案中的各项点子。

地方发展方案也提出策略，以维系甘榜格南作为历史遗产、文化和艺术宝库的独特身份。方案之一是与社区人才、企业和机构合作，创作公共艺术作品和推出公共空间计划，来彰显历史区的独特故事。

例如，本地画家叶耀宗将在亚拉街92号一家店屋的侧墙上，创作高三层楼的壁画，绘制旧甘榜格南的详细地图，把访客带回到昔日生机勃勃的甘榜格南街景。

壁画由店屋业主和甘榜格南长期利益相关者赞助，将于今年7月稍迟时候开始绘制，预计9月完成。

甘榜格南联盟也发起文化地图计划，记录历史区多层次的文化遗产。联盟邀请公众将他们希望记录的地点和故事，标记在虚拟地图上，希望为访客、企业、研究人员和公众建立一个知识库，让他们更好地了解和参与到甘榜格南的文化和社区中。

访客也可期待今年9月在甘榜格南欣赏更多装置艺术品。作为2023年新加坡建筑节（Archifest）的一部分，艺术家、设计师和建筑师将从地方发展方案的关键理念和甘榜格南的丰富遗产中汲取灵感，创作这些装置艺术品。细节将在不久后公布。

地方发展方案是甘榜格南联盟根据公共咨询运动中收集到的意见和反馈，与市区重建局协商后所制定的。