李总理：林崇椰领导全国工资理事会 加强劳资政合作关系

已故经济教授林崇椰过去在新加坡经济发展的关键时期领导全国工资理事会，理事会通过工资磋商和建议，维持了劳资和谐关系，保证雇员公平分享经济增长成果，也加强了劳资政的合作关系。

李显龙总理星期天（7月9日）致唁函给林崇椰遗孀。李总理在信中说，林崇椰1972年至2001年担任全国工资理事会主席，前后将近30年。政府1972年设立理事会，为全国工资磋商提供指导，当时李总理在贸工部任职，因此和林崇椰有更多交集。

李总理说，林崇椰在主席任上，为新加坡的经济起飞做出巨大贡献。他指出，当时正是新加坡经济发展的关键时期，理事会的年度磋商和建议，为顺畅的劳资关系及渐进式薪金调整铺路。

“这个过程协助维持劳资关系和谐，确保雇员公平分得增长成果，及加强了工会、雇主和政府之间的劳资政关系。在林教授的领导下，全国工资理事会壮大为新加坡独有、受各方信任的重要机构，理事会时至今日仍很好地为我们服务。”

1985年，新加坡经济严重衰退。隔年，由李总理以时任贸工部代部长身份领导的经济委员会，建议把公积金缴交率从50％削减至35％，并继续严格限制工资，以降低企业成本和恢复新加坡的竞争力。

李总理说，这些都是很大幅的调整，必须让雇主和工会都了解国家的当务之急，而不让过度慷慨或不切实际的工资协议导致国家策略脱轨。当时在全国工资理事会磋商过程中，贸工部与林崇椰密切合作。

“他协助确保我们的主要考量准确落实为清晰、可行和公平的建议。在林教授的指导下，这项工作完成了，经济复苏的速度也超出我们的预期。”

李总理说，林崇椰对新加坡的贡献历久深远，也影响了一代又一代新加坡人，他的精神遗产将继续留存。

林崇椰星期六（7月8日）与世长辞，享年91岁。

李总理年轻时便与林崇椰结识。1970年，李总理备考A水准考试，当年便是林崇椰为李总理补习经济学。李总理在唁函中说，林崇椰是有耐心和关爱的老师。

“他每周会给我定下论文题目，我会在课题上研读并完成论文，并在下一堂课上和他讨论。那是掌握那门科目基础的积极、深入和有效做法，我保留至今，它也让我终身受用。”