星期一开盘可关注股票

美国上星期五（7月7日）公布的6月非农就业数据低于预期，但新增就业数据依旧很高且失业率仍处于历史低位，导致三大隔夜股指继续下滑。其中，道琼斯工商指数收跌0.55%，报33734.88点；标普500指数跌0.299％，报4398.95点；纳斯达克指数跌0.13%，收于13660.72点。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市下跌0.35％或10.96点，收报3139.47点，连续四天收跌。海指全天交易量达13亿2000万股，交易额10亿3000万元，上升股240只，下跌股303只。

亚太区域股市投资者星期一（10日）开盘交易情绪出现改善，全部上扬。东京和悉尼股市分别涨0.45%和0.43%。首尔股市也涨了0.07%。

星期一可关注的本地股票：

*联明集团（Lian Beng）星期一开盘前向新交所提出停牌要求，因公司股票的自由流通比率已低于10％的挂牌要求。联明集团主席王邦益为首的投资控股公司OSC Capital，以每股0.68元收购集团股份。截至上星期五下午5时30分，收购者已掌控公司91.41％的股权。集团闭市报0.68元，涨0.74%。

*大信商用信托（Dasin Retail Trust）星期一开盘前公布去年全年业绩，信托净房地产收入（net property income）由前年的6920万元下滑至4720万元。因拖欠约9亿1000万元的贷款，信托无法宣布可派发收入。信托上星期五闭市收于0.122元，股价无变动。

*旭飞（Sunrise Shares Holdings）星期一开盘前向新交所提出暂停交易的要求，具体原因有待公布。旭飞上星期五闭市平收，报3.5分。

*墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）星期一开盘前向新交所提出将暂停交易转为停牌的要求。待公司完成经营能力的评估后，公司将提出复牌申请。公司股票上星期五收报1.6分，股价无变动。

*运通网城资产管理公司（EC World）宣布，因公司脱售的杭州北港物流一期和崇贤港物流这两个项目的价值以高于去年9月底的价格，脱售价格提高至由此前的13亿人民币提升至13亿7000万人民币（约2亿5566万新元）。为此，要求延长收购协议的时效期限（long stop date）至今年10月底，以保证买方有足够资金偿还未付款项。运通网城房产信托上星期五闭市报0.3元，上升1.7％。